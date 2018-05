Nel viaggio dello Spirito di Stella anche un tappa a San Marino

E' ripartita dopo essersi fermata sei giorni a Rimini, alla volta di Porto San Giorgio, la speciale imbarcazione Wow Lo Spirito di Stella. Non prima di fare una tappa sammarinese.

Tornare a navigare nonostante la sedia a rotelle, il sogno di Andrea Stella realizzato grazie a "Lo Spirito di Stella", il primo catamarano privo di barriere architettoniche.

L'iniziativa lancia un messaggio universale di uguaglianza e un appello ad abbattere tutte le barriere fisiche, mentali e culturali.

Messaggio che è stato colto anche dai bambini della scuola elementare Il Torrente di Dogana, che lo scorso anno avevano conosciuto la realtà dell'associazione, appassionandosi al punto da creare una storia illustrata.

Disegni con cui, grazie all'aiuto di professionisti e maestre di lingua, è stato realizzato un cartone animato in inglese, "An Ocean Adventure", con protagonisti Pinksie the Whale, la mascotte di WoW che accompagna le avventure del catamarano dal 2012 e proprio Andrea Stella, presente alla mattinata con i bambini.

"Mi si è riempito il cuore di emozione – ha detto - questa classe è stata veramente cosciente del messaggio che ho lanciato".

Un intero anno di lavoro per i bambini, che si sono impegnati anche nel riprodurre i suoni del mare e del vento e nel cantare due canzoni.

"Un lavoro che porteremo come esempio in altre scuole quando Andrea continuerà il suo viaggio in tutto il mondo" aggiunge la Coordinatrice di Wow per l'Emilia Romagna, Barbara Frisoni.

Un centinaio le persone salite a bordo durante la tratta riminese. E' stato comunicato inoltre un importante annuncio: la partecipazione di un ragazzo autistico, Thierry Mancini agli “Special Olympics World Summer Games” con il team sammarinese di vela, grazie alla sinergia dell'associazione "Lo spirito di stella" e la Federazione Vela di San Marino.

Ma il viaggio non finisce qui. Porto San Giorgio, la prossima tappa.



Silvia Sacchi