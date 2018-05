Rimini: rallentatori acustici o autovelox sulla consolare. Lo chiedono i cittadini della Grotta Rossa

I cittadini chiedono interventi dopo i recenti incidenti. Il comune, valuteremo

Posizionare bande sonore, cioe' rallentatori ad effetto acustico o sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Sono le proposte che i residenti di Grotta rossa, nel riminese, hanno portato sul tavolo del Comune e in particolare all'assessore alla Polizia municipale Jamil Sadegholvaad e l'assessore alla Viabilita' Roberta Frisoni, per potenziare la sicurezza stradale in una zona, quella della Consolare di San Marino, teatro di diversi incidenti. Quel tratto di strada statale, ricorda il Comune, rientra nelle competenze di Anas ma l'amministrazione "si e' presa l'impegno di valutare possibili misure da condividere con gli enti competenti per andare ad innalzare il livello di sicurezza in particolare in corrispondenza delle intersezioni".

Ecco perche' "valuteremo fattibilita' ed efficacia delle misure" aggiungono gli assessori, spiegando che per alcune di esse "potremo farci carico direttamente", mentre altre "richiedono il necessario coinvolgimento di Anas".



In ogni modo, concludono, "ci siamo impegnati con la delegazione di residenti per valutare ogni possibile intervento. Resta comunque la considerazione che tutte le misure sono inutili a fronte delle violazioni del codice della strada e in assenza di una diffusa educazione stradale e civica"