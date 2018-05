Emilia Romagna: prima nel Best in Europe Lonely Planet

Come ogni anno torna la classifica della rinomata guida Lonely Planet e per il 2018 a vincere l'Italia con la regione Emilia Romagna. Intanto in nottata è arrivata l'elezione del Presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini



Luoghi unici, destinazioni assolutamente da non perdere. Sono queste le mete che ricerca il team di esperti viaggiatori della guida turistica. E per quest'anno ad avere il primato del "Best in Europe" è proprio la vicina Emilia Romagna, davanti alla verde regione spagnola della Cantabria con le sue spiagge tra le rocce e alla Frisia, provincia del nord dell’Olanda famosa per i suoi pattinatori su ghiaccio.

Riporta la motivazione ufficiale del Best in Europe: "L'Emilia-Romagna è la regione d'Italia in cui si mangia meglio? Difficile a dirsi, ma sicuramente il quartetto di prodotti tipici che è nato qui gioca a favore di quest'affermazione".

Vengono nominate le tante specialità a partire dal ragù bolognese, al Prosciutto di Parma, fino all'Aceto Balsamico modenese e il Parmigiano Reggiano.

Si parla anche di nuove attrazioni come Fico, il più grande parco tematico del mondo sul cibo, il Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah a Ferrara e il Cinema Fulgor di Rimini.

La regione emiliano romagnola e le sue tipicità sono quindi rimbalzate su tantissimi siti internazionali con una stima di più di cinque milioni di visualizzazioni e oltre 500 articoli tra online e cartaceo nelle prime settimane dalla pubblicazione.

E quest'anno l'Emilia-Romagna è anche la regione che ospiterà Lonely Planet UlisseFest, la rassegna interamente dedicata al viaggio, che si legge nel report "trasformerà Rimini in una terrazza sul mondo nel weekend del 8-10 giugno".

Intanto arriva nella notte l'ennesima conferma per Patrizia Rinaldis, già al timone dell’Associazione Albergatori di Rimini da 12 anni.

"Ha vinto un impegno costante negli anni – ha detto - che vuole governare i cambiamenti e che ne è protagonista". Ha parlato di parole chiave: innovazione e qualità. "Come Aia ci impegnamo a creare quegli strumenti per rendere possibile ciò e ridare dignità a una categoria primaria nel turismo."



Silvia Sacchi