Gb: ministro Esteri Johnson 18 minuti al telefono con falso premier armeno

Beffa per il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, registrato per 18 minuti in una conversazione con un falso premier armeno dominata dall'ansia di contrastare Mosca. Lo burla è stato svelata dai suoi autori, due noti intrattenitori radiofonici russi, riporta l'Independent. Johnson nella telefonata esordisce felicitandosi con l'interlocutore, spacciatosi per il neo premier dell'Armenia, Nikol Pashinyan, sollecitandolo a "riequilibrare" la collocazione del suo Paese, tradizionale alleato di Mosca.



E non sembra accorgersi di nulla neppure quando il finto Pashinyan, dopo un accenno al caso Skripal, si mette a sghignazzare dicendo di sperare che i russi non avvelenino anche lui "col Novichok". Stizzita le reazione del Foreign Office, che parla di uno scherzo "infantile" e fuori posto su "argomenti seri", fatto dagli intrattenitori e "da chi c'è dietro di loro".

Scherzo che, a credere a un portavoce, sarebbe stato peraltro scoperto e troncato "subito" grazie a un controllo sulla linea telefonica di partenza. O, almeno, quasi subito: dopo 18 minuti.