RAI Radio3 in festa a Cesena

Da domani a domenica, una carrellata di ospiti illustri, tra cui Francesco Guccini, Massimo Cacciari e Paola Cortellesi

La carovana di RAI Radio3 - come la definisce il Direttore Marino Sinibaldi - torna in Romagna e per la prima volta fa tappa a Cesena per tre giorni di festa, di dibattiti, di incontri, di intrattenimento. Una lunga serie di ospiti prestigiosi si avvicenderanno, da domani a domenica, nei due Teatri della città, Bonci e Verdi, per esplorare insieme alla squadra di Radio3 i vari linguaggi della comunicazione. Tra questi: Francesco Guccini, Massimo Cacciari, Stefano Bollani, Paola Cortellesi e Neri Marcoré. “Tirannia e Libertà” il tema intorno a cui ruoterà la riflessione.

Nel video l'intervista telefonica a Marino Sinibaldi, Direttore RAI Radio3.