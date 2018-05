Australia e Olanda, Russia ha abbattuto volo MH17. Non è nostro il missile, replica Mosca

L'Australia e l'Olanda hanno formalmente accusato la Russia per l'abbattimento del volo MH17 nel 2014, sui cieli dell'Ucraina. Le vittime furono 298. Lo riferisce la Bbc.

Il missile Buk, attribuito ieri alle forze armate russe dalla commissione di inchiesta sull'abbattimento del volo MH17, in realtà è "più che probabilmente" di proprietà delle forze armate ucraine. Lo ribadisce il ministero della Difesa russo in una nota.