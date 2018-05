Protezione dati personali: San Marino pronta ad adeguarsi all'Ue

In attesa della prima lettura consiliare del Pdl

In vigore da oggi, il Regolamento Ue per la protezione dei dati che dovrà essere applicato anche dai colossi americani del web Google e Facebook per colmare le lacune generate dallo sviluppo della digitalizzazione e acuite dallo scandalo Cambridge Analytica.



San Marino si muove in perfetta sintonia: nel prossimo Consiglio sarà infatti discusso in prima lettura il Progetto di legge sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche che recepisce appieno le nuove norme europee. Questa mattina al Centro Sociale di Fiorentino sala piena per l'incontro organizzato dalla Segreteria Interni a fini formativi ed informativi.



I consulenti del Governo Nicola Fabiano e Filomena Polito, esperti in materia di protezione dei dati e diritto alla privacy, hanno chiarito a professionisti, imprenditori, dipendenti pubblici e in generale tutti coloro che trattano dati personali di cittadini sammarinesi e comunitari quali siano gli adempimenti da prevedere; le finalità che devono sempre essere nel solco della liceità e correttezza; le responsabilità del titolari del trattamento e del data protection officer; i principi di minimizzazione dell'utilizzo dei dati, da limitare cioè allo scopo per cui sono stati raccolti.



La legge sammarinese istituisce inoltre una Autorità garante per la protezione dei dati personali, norma il loro trattamento in ambito sanitario e inserisce regole specifiche per settori quali il giornalismo e le comunicazioni elettroniche. Una normativa che segna per San Marino una vera rivoluzione.



Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Interni, Guerrino Zanotti.