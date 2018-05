A Rimini un esempio di teambuilding davvero ‘speciale’

L'allenamento degli Special Crabs con i dipendenti del gruppo Teddy, loro sponsor

Creare un legame, divertendosi. Nelle immagini un esempio di teambuilding: gli sportivi degli special Crabs, progetto basket dedicato a chi è affetto da disagio psichico, che si allenano insieme ai ragazzi e ragazze dell’ufficio legale del gruppo Teddy spa, loro sponsor col marchio Terranova.



Una situazione stimolante nella palestra del Belluzzi di Rimini, che ha portato gli Special Crabs a sentirsi per una volta avvantaggiati, ad includere nel gruppo chi ancora non conosceva le regole del canestro, per limare insieme le spigolature dell'imbarazzo e del pregiudizio. Un’idea nata proprio dai responsabili Teddy, che si sono rivolti all’allenatore degli Special, Massimilano Manduchi, per un confronto su un’attività di team building in cui fare misurare la loro equipe. “Abbiamo offerto quello in cui noi siamo fortissimi, ha risposto il coach : giocare insieme, lasciando che sia la palla a creare un legame”. Funziona sempre e non ha fatto eccezione nemmeno questa volta