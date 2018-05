Seminario sull'ingegneria naturalistica

Organizzato dagli ordini dei Geologi di San Marino e dell'Emilia Romagna in collaborazione con Ugraa

Alla Sala Montelupo di Domagnano, in mattinata, il seminario sull'ingegneria naturalistica organizzato dall’Ordine dei Geologi di San Marino in collaborazione con l'ordine dei geologi dell'Emilia Romagna e l'Ufficio Gestione Risorse Agricole e Ambientali.

La realizzazione di opere di “ingegneria naturalistica” ha la duplice funzione di stabilizzazione e bonifica dei versanti e di restituzione all’uomo di appezzamenti di terreno per la coltivazione. Tra i relatori anche Paolo Giacchini, Presidente nelle Marche dell’Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, ed Emanuele Guidi del Dipartimento Territorio e Ambiente che ha illustrato alcuni esempi di “Interventi di ingegneria naturalistica sul territorio sammarinese”.