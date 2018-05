26 maggio 1969: dopo aver orbitato attorno alla Luna, la missione Apollo 10 rientra sulla Terra

Gli astronauti della missione spaziale Apollo 10 dopo avere orbitato attorno alla Luna rientrano sulla Terra ammarando nell’Oceano Pacifico. In discesa raggiungono i 39.897 km/h, record di velocità per un mezzo con equipaggio.

Fu la quarta missione con equipaggio del programma Apollo e la prima missione dalla piattaforma di lancio 39B del John F. Kennedy Space Center. Il modulo, dopo aver effettuato diversi test nell’orbita lunare, arrivò fino a 15,6 km dalla superficie della Luna. Anche se durante le manovre furono riscontrati diversi problemi tecnici, venne ritenuto che si trattasse di inconvenienti facilmente risolvibili, tali da non pregiudicare il primo allunaggio con la missione Apollo 11, come da tempo programmato dalla NASA.