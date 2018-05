27 maggio 1999: "L'ultima cena" di Leonardo torna visitabile dopo 22 anni di restauro

Il 27 maggio 1999 torna a essere visitabile dal pubblico l' "Ultima cena" di Leonardo da Vinci, dopo un restauro durato ventidue anni. L'opera, un dipinto parietale a tempera grassa esposto nella chiesa di Santa Maria delle Grazie di Milano, rappresenta un capolavoro nella ricca produzione leonardesca. Nel 2014 si colloca al tredicesimo posto tra le opere d'arte più visitate in Italia. Il restauro si è reso necessario per l'incompatibilità della tecnica usata da Leonardo con l'umidità dell'ambiente e ha coinvolto critici d'arte, scienziati e restauratori di tutto il mondo. In foto Leonardo da Vinci, autoritratto.