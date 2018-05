Raccolta firme contro i tagli sulla scuola

Lunedì mattina davanti l'ingresso della scuola elementare di Fiorentino raccolta firme per sensibilizzare gli organi decisionali e coinvolgere l'opinione pubblica sull'argomento

Sono preoccupati per il futuro della scuola e dei loro figli, i genitori degli alunni delle scuole elementari di Faetano, Montegiardino e Chiesanuova.



Hanno pensato così di raccogliere firme e sostegno da parte di tutti i genitori.

Esprimono insofferenza e dissenso per lo scenario prospettato con le Proposte Riorganizzative del Settore Scuola.

Ridurre il corpo docente nelle scuole, uno dei punti del documento, attuativo dal prossimo settembre. Da 10 a 9 unità a Faetano e Chiesanuova e da 9 a 8 a Montegiardino.

Una proposta che viene valutata dai genitori, altamente discriminatoria e che potrebbe creare scuole di serie A e scuole di serie B, a fronte di un risparmio che sostengono sia esiguo, ovvero pari a 120 mila euro.



"È opportuno che vengano individuate le reali aree di spreco – scrivono i genitori in una lettera informativa - e riviste le costosissime consulenze di cui si avvale lo Stato".

"Faraonici" i costi delle nuove sedi delle Segreterie di Stato, ad esempio. "Per quella al Territorio si parla di 650 mila euro più i lavori di adeguamento".

Si ritiene assolutamente inopportuno, inoltre, che uno Stato effettui tagli così drastici proprio al sistema scolastico e all'istruzione, già sottoposto a pesanti restrizioni.



"La scuola non è un costo da tagliare – conclude la lettera dei genitori - ma un investimento da perseguire e rinforzare".



