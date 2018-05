Il 31 maggio è #NoTabaccoday, giornata mondiale contro il fumo

#NoTobaccoday, il fumo distrugge i cuori. È il tema scelto dall'OMS in occasione della giornata mondiale contro il fumo del 31 maggio. Il tabacco è considerato il più pericoloso fattore di rischio per la salute. I dati sammarinesi evidenziano che, rispetto ai 278 decessi registrati nel 2017, 96 sono causati da patologie legate al fumo. Un dato in crescita rispetto al 2016 quando a fronte di 253 decessi, 91 sono stati legati a conseguenze del fumo.



In occasione di questa giornata la Segreteria di Stato alla Sanità, l'Authority Sanitaria e l'Istituto per la Sicurezza Sociale hanno previsto una campagna con la diffusione di manifesti in tutte le strutture dell'ISS, nelle sale dei castelli della Repubblica e del CONS e nelle scuole sammarinesi. Inoltre i manifesti e la campagna saranno rilanciati anche su tutti i profili social istituzionali.



Nell'intervista il direttore dell'Authority Sanitaria Gabriele Rinaldi