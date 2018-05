Castelli: la firma del protocollo di intesa per la piattaforma promozionale con i comuni italiani

Sta per decollare la piattaforma promozionale per rilanciare il territorio e le sue risorse storiche, culturali, turistiche, ed enogastronomiche, in sinergia con altre amministrazioni locali del nostro circondario.



Il progetto nato dalle Giunte di Serravalle e di Chiesanuova e sposato dalla Consulta dei Capitani unitamente a diversi comuni limitrofi, come Cattolica; Riccione; Coriano; Morciano; San Leo; Novafeltria e i 9 comuni della Comunità Montana del Montefeltro, si concretizzerà nel pomeriggio alle 18:30 nella Sala del Castello di Serravalle, con la firma congiunta del protocollo di intesa che unirà queste diverse realtà in una piattaforma comune che promuoverà eventi sui singoli territori avvalendosi di una rete promozionale e pubblicitaria degli aderenti nel rispetto dell’unicità di ognuno e nella sostenibilità delle iniziative proposte.



L'invito dei Capitani è a tutta la cittadinanza affinché condivida questo momento.