Senso civico e design: partita la cinque giorni sull'educazione e coscienza morale

Filosofi, storici e designer a confronto nella rassegna internazionale “Designing Civic Consciousness”, sul Titano fino al venerdì. A parlarne anche il docente emerito della Princeton University, che ha detto “l'immagine può far riscoprire la coscienza"

“Dobbiamo educare al senso civico, altrimenti avremo una cittadinanza senza cittadini” l'appello del rettore dell'Università di San Marino, Corrado Petrocelli.

Capire il presente e progettare il domani, riflettendo sull'educazione civica nei cinque giorni di workshop e seminari in cui si vuole portare un contributo alla definizione delle pratiche di educazione civica attraverso lo strumento del progetto.

Ad aprire i lavori il Segretario al Territorio Augusto Michelotti e all'Istruzione Marco Podeschi: “Il Governo cerca di sostenere al massimo tutti gli eventi dell'Ateneo – spiega – elemento strategico per il Paese e grande opportunità culturale”.

A curare l'iniziativa Maurizio Viroli, professore emerito della Princeton University, e Gianni Sinni, docente del corso di laurea in Design dell’Ateneo sammarinese.

Fra i temi al centro del confronto: trasparenza e dati pubblici, la città come spazio civile e armonia, persona umana e coscienza civile, fini e metodi dell’educazione civica.

Del ruolo e della missione dell'Università ne parlerà anche domani la docente del Massachusetts College of Art and Design, Elizabeth Resnick: “La pedagogia del design e il suo utilizzo sono molto diversi rispetto ad appena dieci anni fa” spiega, ricordando la sfida attuale: aggiornare i piani di studi alla luce di questa esigenza.

Ed insisterà sulla responsabilità delle università anche l'intervento del workshop di domani con Ezio Manzini della Barcelona School of Design and Engineering, che si soffermerà sull'urgenza di mettere in atto iniziative che si prefiggano di rigenerare la fiducia e riprodurre idee condivise, partendo dal senso civico.



Nel video l'intervista a Maurizio Viroli, professore emerito dell' Università di Princeton e Corrado Petrocelli, rettore dell'Università di San Marino



Silvia Sacchi