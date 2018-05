'Gente di Ivan', a San Leo il primo raduno del "Fan Club Ivan Graziani"

Il 2 giugno in piazza Dante

Sabato 2 Giugno in Piazza Dante a San Leo “GENTE DI IVAN” il Primo Raduno Nazionale dei “Fan Club Ivan Graziani”. Un viaggio tra ricordi, canzoni ed emozioni nei luoghi dove Ivan preparava i suoi tour. L’evento è realizzato dall’Associazione Culturale "PIGRO" in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’ufficio Turismo di San Leo e vede la Direzione Artistica di Gianni Santorsola. L’evento avrà inizio alle ore 10.00 e proseguirà per tutta l’intera giornata sino a sera e sarà caratterizzato da buona musica con straordinarie band provenienti da tutta Italia. Durante la giornata si potrà effettuare il tesseramento ufficiale per l’anno 2018/2019. “GENTE DI IVAN” è il primo di una lunga ed importante serie di eventi prestigiosi legati alla chitarra della musica italiana di tutti i tempi.