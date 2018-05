"Nove Castelli ed un cuore”. Un tour informativo dedicato alla salute

Si parte venerdì a Serravalle

Parte il primo giugno a Serravalle, termina il 24 ottobre a Faetano. Motore del tour informativo che in nove appuntamenti raggiungerà i castelli di San Marino. Sono le associazione, tra cui Cuore Vita, che grazie alla collaborazione delle istituzioni competenti per la Sanità ed il tramite delle Giunte di Castello, vuole avvicinare i professionisti ai dubbi delle persone. Momenti formativi aperti a tutti, affinché ritrovino significato pieno parole come ‘consapevolezza’ della malattia e ‘costanza’ per cambiare lo stile di vita. L’impatto numerico delinea un quadro chiaro: 1 persona su 4 fuma, 1 su 3 è ipertesa, 1 su 10 obesa. Per questo il filo conduttore dei nove appuntamenti è l’arma più efficace: la prevenzione.

Sarà il dottor Tommaso Lisi a moderare il primo incontro, sui rischi dell’ipertensione arteriosa, venerdì alla sala del Castello Di Serravalle. Nel video la sua intervista