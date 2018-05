Sciopero Generale: Aass, trasporti garantiti in certi orari, funivia regolare

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici in vista dello sciopero generale di domani comunica che il servizio di trasporto pubblico, compreso il trasporto scolastico, sarà garantito solo in determinate fasce orarie: fino alle ore 9:00; dalle 12:00 alle ore 14:30; e dopo le ore 17:30.

La Funivia sarà in azione per tutta la giornata lavorativa. Per i servizi a rete aziendali verranno altresì garantiti tutti gli interventi per le emergenze.

L'Aass assicura infine la raccolta differenziata nel Centro Storico di San Marino.