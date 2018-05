Turismo: Castelli e comuni condividono la promozione del territorio, la firma a Serravalle

Calendari condivisi e promozione comune tra San Marino e Italia. Parte la fase di test.

L'idea è partita dalle giunte di Castello di Serravalle e Chiesanuova, ha coinvolto le altre giunte fino ad arrivare ai comuni vicini. In futuro si lavorerà insieme per promuovere un territorio, sammarinese e italiano, fatto di patrimonio storico, culturale e, non da ultimo, enogastronomico. A Serravalle la firma del protocollo d'intesa per un patto di amicizia e di collaborazione comune.



Cattolica, Riccione, Coriano, Morciano, San Leo, Novafeltria e i nove comuni della comunità montana del Montefeltro sono i partner italiani di un'iniziativa che comincerà con sei mesi di fase sperimentale. Prima di arrivare a una rete pubblicitaria e promozionale 'istituzionalizzata', si potranno fare dei test già da subito, con gli eventi estivi.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste a Vittorio Brigliadori (capitano di Castello di Serravalle) e a Domenica Spinelli (sindaco di Coriano)