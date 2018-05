Caregiver Day: a San Marino tre giornate per saperne di più su questa figura assistenziale in ambiente famigliare

Tre appuntamenti per approfondire la figura del caregiver, ovvero colui che cura un familiare. Li organizza la Segreteria di Stato per la Sanità in collaborazione con l'Iss, i servizi socio-sanitari e le associazioni di volontariato. Il primo oggi con l'open day alla Residenza Sanitaria La Fiorina sul tema "l'assistenza centrata sulla persona e sul caregiver familiare": un pomeriggio di condivisione con le testimonianze di caregiver e di studenti che hanno aderito al progetto alternanza scuola-lavoro.



"L'auspicio - sottolinea la Segreteria Sanità - è che il riconoscimento di questa figura possa servire a meglio sostenere quelle migliaia di familiari, costretti a rinunciare al lavoro per accudire i propri cari affetti da patologie croniche o degenerative o gravi disabilità".



Prossimi appuntamenti l'8 e l'11 giugno: porte aperte rispettivamente al centro Vivi la Vita per il Servizio Territoriale Domiciliare e al Colore del Grano per il servizio disabilità e assistenza residenziale.