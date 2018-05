I giorni della lontra: iniziative all’acquario di cattolica



L’acquario di cattolica aderisce alla giornata mondiale della lontra 2018 e lancia il weekend “salva una lontra”. Iniziative da oggi a domenica, nel percorso giallo dell’acquario

Protagoniste del Percorso Giallo dell’Acquario di Cattolica, Eva, Marta e Costanza, sono anche le nuove ambasciatrici del World Otter Day.

La Giornata Mondiale della Lontra 2018 si celebra oggi in tutto il mondo per sensibilizzare sul rischio ambientale che colpisce i lutrini.

Le Lontre asiatiche dalle piccole unghie, come le tre cattolichine, sono state recentemente iscritte come vulnerabili nella Red List della Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse.

Da oggi a domenica all'Acquario di Cattolica focus specifici sul problema estinzione, ma anche una interessante finestra sul mondo delle lontre.

Oltre ad aderire alla giornata mondiale della lontra 2018, l'Acquario lancia il weekend “salva una lontra”.

"Poiché tante gocce fanno un mare - comunicano - l’Acquario di Cattolica si farà carico di una donazione al Fondo Internazionale di Salvaguardia delle Lontre, devolvendo parte dei ricavi dalle vendite di tutte le lontre di peluche vendute fino a domenica.



Silvia Sacchi