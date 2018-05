In Italia due mesi di eventi per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato

Voluta dall'Onu per sensibilizzare l'opinione pubblica su chi fugge da guerre e violenze

Il 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato, presentata a Roma dall'UNHCR.



Due mesi di eventi per l'appuntamento annuale voluto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il cui obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo costretti a fuggire da guerre e violenze.

Ed è quello che accadrà nei prossimi due mesi, tra partite amichevoli di calcio, pranzi e incontri, come il 17 giugno a Palermo quando rifugiati da varie parti del mondo cucineranno in un ristorante multietnico, mostre fotografiche ed eventi live come quello a Villa Ada, Roma, il 20 giugno, nell'ambito della manifestazione “Roma incontro il mondo”. Anche la Rai dedicherà una giornata del proprio palinsesto a “WithRefugees”.

Per info sugli eventi: https://withrefugees.unhcr.it/



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Carlotta Sami, portavoce UNHCR per il Sud Europa