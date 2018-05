Questa sera a Serravalle l'incontro “NO BULLISMO”

Il tema del bullismo diventa oggetto di una serata pubblica organizzata dalla Giunta di Castello di Serravalle.



La serata “NO BULLISMO” inizierà alle 19:30 presso la “Sala Polivalente – auditorium Little Tony”, con l'apertura della mostra fotografica “Dalle fondamenta alla Città per gli Studenti” con i ricordi di Cesare Mina, seguita da un intervento dell'architetto Marino Bonizzato con il racconto dei principi informatori del progetto a tema della Scuola Media di Serravalle”.



L'intervento principale sarà quello dello psichiatra, scrittore e sociologo italiano Paolo Crepet, con un intervento intitolato “Bullismo e coraggio di crescere”.



Un occasione per riflettere su un problema che coinvolge sempre di più i giovani. Dagli ultimi studi infatti un ragazzo su due subisce episodi di violenza verbale, psicologica e fisica, e un ragazzo su tre è vittima ricorrente di abusi.



