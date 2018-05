San Leo: scattano domani i lavori di messa in sicurezza della scuola primaria e secondaria di I° di Pietracuta

“A più di 35 anni dalla sua realizzazione, quello che inizierà mercoledi è il più grande investimento in sicurezza che abbia mai interessato il plesso scolastico di Pietracuta" così si esprime Mauro Guerra, sindaco di San Leo. "Un plesso dove anche molti di noi Amministratori Comunali sono andati a scuola. E’ davvero un orgoglio ed una grande soddisfazione poter raccontare l’inizio anche di questo attesissimo ed importante intervento. Si tratta di circa 700.000 euro di risorse statali, “conquistate” a cavallo del 2015/2016, nell’ambito delle risorse messe in campo dall’allora governo Renzi e poi confermate nella legislatura Gentiloni".

Approfondisce il Vicesindaco Leonardo Bindi: “la ditta incaricata inizierà i primi lavori senza significative interferenze sulle lezioni di fine anno, per poi intensificarsi notevolmente nell’estate, pressoché senza pause, a lezioni scolastiche interrotte". L'impegno è arrivare a un normale rientro in classe a settembre.



Gli amministratori invitano studenti, corpo docente e famiglie alla massima collaborazione e comprensione in merito ad eventuali fisiologici disagi “di cantiere”.



Al termine dei lavori il plesso avrà ben altro livello di sicurezza sismica, sarà più efficiente a livello energetico, avrà una palestra più alta e funzionale con moderne coperture, facendo diventare un lontano ricordo le varie criticità dell’attuale struttura.