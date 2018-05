Migrazioni di ieri e di oggi: Nicola Renzi a Roma porta la testimonianza di San Marino

La società Dante Alighieri lo omaggia con una medaglia d'oro

“Migrazioni di ieri e di oggi” è il titolo della conferenza organizzata a Roma dall'Ambasciata di San Marino in Italia, alla quale ha preso parte anche il Segretario agli Esteri Nicola Renzi.



A Palazzo Firenze, sede della società Dante Alighieri, l'Ambasciata di San Marino, guidata da Daniela Rotondaro, organizza un momento di riflessione sulla storia delle migrazioni, vissuta in prima linea anche da San Marino, come ha spiegato Patrizia Di Luca.

La conferenza, cui hanno preso parte ambasciatori di tutto il mondo, ha visto la collaborazione della Comunità di Sant'Egidio, che ha realizzato i corridoi umanitari cui San Marino è stato tra i primi Paesi ad aderire.

San Marino ha fatto la sua parte ma non è sufficiente, ha sottolineato il Segretario di Stato agli Esteri Nicola Renzi

Dante Alighieri che l'ha omaggiato con una medaglia d'oro a ricordo della giornata.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Patrizia Di Luca, centro ricerca emigrazione Università di San Marino; Mauro Garofalo, responsabile relazioni internazionali Comunità di Sant'Egidio; Nicola Renzi, Segretario di Stato agli Esteri; Alessandro Masi, segretario generale Dante Alighieri