A Rimini il Congresso Nazionale ANMCO 2018

Si apre oggi il Congresso Nazionale ANMCO 2018 - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri - , che fino al 2 giugno porterà i massimi esperti nazionali e internazionali del panorama cardiologico italiano al Palacongressi di Rimini, per discutere le tematiche più attuali in un contesto interattivo e innovativo. L'appuntamento di quest'anno muove i suoi passi dalla significativa crescita di proposte scientifiche pervenute agli organizzatori, che hanno reso possibile valorizzare appieno tutti i campi di interesse della Cardiologia. All’interno del Palacongressi lavoreranno in contemporanea, in questi tre giorni, 8 sale congressuali oltre a 2 village appositamente allestiti che ospitano aule interattive.

Nel pomeriggio di oggi, dalle 16.30 alle 18 presso la Sala Anfiteatro la sessione dal titolo "Come comunicare la prevenzione in modo più efficace", moderata dal Dg di San Marino Rtv Carlo Romeo.