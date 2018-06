Cultura fisica e sana alimentazione al Rimini Wellness

Secondo giorno di Rimini Wellness in Fiera. Dal crossfit al pilates, c'è da perdersi tra i padiglioni. Anche spazi acquatici nella kermesse tutta dedicata al fitness. Una particolare attenzione anche all'integrazione alimentare

Ha riaperto la più grande palestra d'Italia anche a cielo aperto. Rimini Wellness: il paradiso degli amanti del fitness. 400 aziende del mondo del wellness, 17 punti fitness, 46 palchi in cui si possono sperimentare tantissime attività e la più grande acquatica indoor mai realizzata

Numeri da far perdere la testa. E anche qualche chilo di troppo.

Attraversando i padiglioni si passa dall'area Fun con il ritmo della salsa e l'energia del crossfit a quella Pro con il coordinamento fisico e mentale dello yoga e del pilates.

Una sezione, quella del Rimini Stell, dedicata alla cultura fisica: dal body building alle arti marziali fino allo sport da combattimento.

Tante le novità 2018: totem che simulano i colpi di box per allenare la reattività e i riflessi. Ma anche sport "travestiti" da gioco.

E, ancora, concorsi nazionali e internazionali.

A completare la fiera anche FoodWell Expo con esperti per spiegare l'importanza dell'integrazione alimentare.

Per chi non potesse allenarsi all'aperto anche una speciale sessione di indoor cycling: grazie ai video proiettati e agli effetti sonori, si può ambientare la propria seduta di spinning in luoghi sempre nuovi, grazie alla realtà aumentata.

Un RiminiWellness proprio per tutti i gusti.



Nel video interviste a esperti e ospiti.



Silvia Sacchi