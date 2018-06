A Faetano l'inaugurazione del primo parco inclusivo a San Marino

Un parco davvero per tutti. Domani a Faetano presso il Parco del Marano sarà inaugurato il nuovo Parco Giochi Inclusivo Batticinque.



Si tratta del primo parco sammarinese completamente utilizzabile dai bambini con disabilità. Si tratterà però di un luogo completamente inclusivo, con giochi che saranno accessibili e frequentabili da tutti i bambini. Un occasione dunque per favorire l'aggregazione e l'interazione naturale nell'infanzia.



Per la presidente dell'associazione BattiCinque Fanny Gasperoni si tratterà di “un’area che arricchisce uno dei luoghi meno frequentati e conosciuti del nostro territorio". Sarà un un parco "dove le disabilità fisiche, intellettive o sensoriali di ogni bambino incontreranno senza barriere quelle di tutti gli altri bimbi, in una interazione naturale”.



L'evento viene inserito nell'evento "Eccellenze dei Castelli" ed è realizzato in collaborazione con la Giunta di Castello di Faetano. Domani all'inaugurazione è prevista anche la presenza della Reggenza.



Il comunicato integrale di BattiCinque