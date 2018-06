Disabilità, Tomassoni: "No a decisioni calate dall'alto senza il coinvolgimento degli organismi interessati"

Con l'istituzione della Commissione sammarinese per l’attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, San Marino ha compiuto un passo in avanti nel coinvolgimento dei diretti interessati nei processi decisionali che li riguardano, ma non basta. Parola di Mirco Tomassoni che ripartendo dallo slogan “Nulla su di noi senza di noi” richiama l'attenzione sulla recente riunione dei Comitati di Bioetica al Consiglio d'Europa per definire una bozza di progetto di protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo sulla protezione dei diritti umani delle persone con disturbi mentali in relazione al ricovero e al trattamento sanitario obbligatorio. Documento che vede ad oggi opporsi fermamente le Nazioni Unite e che sta suscitando le preoccupazioni delle più grandi organizzazioni europee delle persone con disabilità. Tomassoni chiede di sapere quale sia stata la posizione assunta dal Comitato Sammarinese di Bioetica, “con l'auspicio – dice – che ci sia stato almeno un confronto preliminare con la CSD ONU”.