Rimini e Riccione diventano "Dog friendly". I cani potranno fare il bagno con i proprietari

Novità a Rimini e Riccione per gli amici a quattro zampe. In entrambe le città sono state firmate oggi le ordinanze che permetteranno ai cani di entrare in acqua e fare il bagno con i proprietari.



L'opportunità non riguarderà tutti gli esercizi, ma solo le spiagge che vorranno adeguarsi all'accoglienza degli animali. Gli esercizi interessati dovranno quindi predisporre una apposita zona delimitata da boe all'interno del mare opportunatamente indicata.



Il bagno sarà consentito però con delle limitazioni. A Rimini si potranno fare solo il mattino dalle 6 alle 8 o la sera, dalle 19:30 alle 21:00, mentre a Riccione solo dalle 20:00 alle 22:00. Rigorosa la presenza dei proprietari. Gli interessati inoltre dovranno registrare la presenza dei cani presso lo stabilimento balneare.



A Rimini già un bagnino ha aderito, si tratta dello stabilimento 81-82, ma altre richieste stanno arrivando in entrambe le città.