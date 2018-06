World Environment Day: prosegue l'impegno di San Marino a sostegno dell'ambiente

Fra pochi giorni - il 5 giugno - si celebrerà il "World Environment Day 2018", la Giornata Mondiale per l’Ambiente. La Segreteria di Stato per le Finanze, cercando di sensibilizzare con sempre maggiore determinazione la cittadinanza ad adottare comportamenti che salvaguardino l’ambiente, ha ricordato quanto già fatto da San Marino in questi anni. A partire dalla legge approvata dal Consiglio Grande e Generale in materia di mobilità sostenibile, per incentivare l’acquisto e l’utilizzo di veicoli con forme di propulsione ecosostenibili. Un "significativo numero" di mezzi a propulsione elettrica e ibrida - ha inoltre rammentato la Segreteria - è già a disposizione dell'amministrazione, come Poste San Marino S.p.A. e dell’Università degli Studi. Certo il lavoro "non è affatto concluso, anzi", ricorda la nota, affermando che si può fare ancora tanto.