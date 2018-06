2 giugno 2018: anche Radio San Marino al festival delle radio a Milano

Si apre la seconda giornata della quarta edizione di RadioCity Milano, tra Piazza del Cannone e il palco della Triennale, da venerdì 1° a domenica 3 giugno. L’evento celebra, dal 2015, il mezzo di comunicazione più diffuso e amato, con il meglio dei suoi contenuti. Organizzato con il patrocinio del Comune di Milano, la direzione artistica di Filippo Solibello e la produzione di Punk For Business, RadioCity porta a Milano le più importanti realtà radiofoniche italiane e internazionali per una grande festa. Tutte le aree del Festival sono a ingresso libero, l’ingresso in Triennale sarà garantito fino ad esaurimento posti.

Molte le radio internazionali da tutti i continenti, compresa Radio San Marino con Marco Corona dalle 15.00 alle 17.00. Dalla Svizzera, i dj Michael Casanova e Maxi B, recentemente entrati nel Guinness World Record per la più lunga maratona radiofonica realizzata su radio3i; dal Giappone il dj Ken Sekiguchi con le sonorità di Radio Moon Mission; London Radio, l’unica radio in lingua italiana dal Regno Unito; la Radio di Nizza in lingua italiana; la radio pubblica Armena con il celebre conduttore Tigran Harutyunyan; da Rijeka – Fiume, capoluogo dell’Istria (Croazia) i conduttori Albert Petrovic & Iva Pavletic; dalla Radio Macedone Club FM i Dj John Antonio & Julijana Milutinović. Nutrita la rappresentanza delle radio comunitarie internazionali e delle webradio degli studenti delle medie, licei ed universitarie.