2 giugno, a San Marino l'ambasciata italiana apre le porte del giardino

Onorificenza a Lombardi, presidente ABS

Oggi è il 2 giugno ed in occasione della Festa Nazionale della Repubblica italiana, l'Ambasciata italiana a San Marino ha aperto le porte del giardino dedicato al soprano Renata Tebaldi per il consueto ricevimento, cui hanno preso parte autorità italiane- tra cui il presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini- e sammarinesi, ricevute dall'ambasciatore Guido Cerboni.



Presenti numerosi ospiti politici di maggioranza e di opposizione, insieme al segretario di Stato agli Esteri Nicola Renzi. "Un 2 giugno particolare per l'Italia- ha detto l'Ambasciatore riferendosi alla difficile situazione istituzionale risolta ieri con il giuramento del nuovo governo, "per noi una occasione di festa che rinsalda la vicinanza storica tra San Marino e Italia".



Presente anche l’Amministratore Delegato di Banca di San Marino e Presidente dell’Associazione Bancaria Sammarinese, Domenico Lombardi, insignito dall’Ambasciatore dell’onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” concessagli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella