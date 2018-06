Margherita Amici si scusa con RTV

Il Consigliere di Repubblica Futura Margherita Amici scrive alla redazione di RTV in merito ad un'espressione verbale che ha utilizzato durante la puntata di ieri di Palazzo Pubblico:



"Con la presente voglio porgere le mie più sentite scuse per l’episodio occorso nella trasmissione di Palazzo Pubblico del 1 giugno 2018, alla quale ho partecipato come ospite.



Un linguaggio scurrile non è mai giustificabile, specialmente quando è utilizzato da un Rappresentante delle Istituzioni di questa Repubblica. Sono mortificata e profondamente dispiaciuta per essermi lasciata andare a un momento di nervosismo che, sebbene provocato, non è comunque ammissibile.



Dopo le più recenti vicende che hanno interessato la politica, l’aver ulteriormente inasprito i toni, aggredendo verbalmente un collega presente in trasmissione, ha contribuito ad abbassare il livello del dibattito politico, che dovrebbe essere sempre improntato al rispetto reciproco e al riconoscimento del valore della persona.



La politica dovrebbe essere vista come un esempio di alto calibro, anzitutto nei comportamenti dei suoi Rappresentanti, ma in questa occasione comprendo di aver leso il prestigio della carica che ricopro.



Oltre a ciò, sono consapevole di aver messo in difficoltà la conduttrice, Monica Fabbri, l’intera Redazione della Televisione di Stato e il suo Direttore, Dott. Carlo Romeo, con i quali mi scuso pubblicamente.

Un messaggio di scuse sento di doverlo rivolgere anche alla cittadinanza tutta, alla quale ho mancato di rispetto.

Mi auguro che l’episodio di cui sopra possa essere da tutti compreso per la sua natura. Non voleva in alcun modo essere un gesto di spregio nei confronti dei miei stimati colleghi, ma frutto di un profondo coinvolgimento emotivo che in questa occasione ha travalicato i limiti.



Nella speranza di aver chiarito i motivi dell’episodio, rinnovo le mie scuse."





Scuse accolte dal dg Carlo Romeo che ha risposto prontamente:



"La ringrazio molto, gentilissima Consigliere, per la sua comunicazione e per il rispetto dimostrato nei nostri confronti.

Capita, anche se non dovrebbe accadere mai, di trascendere nei modi quando la passione o la stanchezza si fanno sentire.

Apprezzo e apprezziamo tutti noi le sue scuse. Ci vuole coraggio a chiedere scusa e questo le fa onore. "