Un nuovo spazio giochi a Faetano: è il Parco Inclusivo Batticinque

Presenti i Capitani Reggenti che hanno presenziato l'inaugurazione, inserita anche nell'evento “Eccellenze nei Castelli”.

Non un parco esclusivo, riservato alle persone con disabilità, ma un luogo per tutti.

Questo il vero valore aggiunto del progetto che simboleggia in maniera concreta ed evidente un pensiero di territorio aperto e inclusivo.

Ed ecco il primo parco sammarinese completamente utilizzabile dai bambini con disabilità, che difficilmente, al di fuori dei contesti scolastici, trovano situazioni favorevoli di aggregazione e socializzazione assieme ai coetanei.

Nessun bambino si deve ma sentire diverso da un altro soprattutto quando gioca e tutti devono poterlo fare assieme, dicono dall’Associazione Batticinque che ha fortemente voluto il parco, di cui Fanny Gasperoni è anche Presidente.

Un esempio virtuoso, lo ha definito il Segretario alla Sanità Franco Santi: “questo parco è un luogo di socializzazione e inclusione vera”. “Questa bellissima iniziativa ha avuto il contributo di tante parti, pubbliche e privati, associazioni e scuole - ha detto il Segretario Particolare al Territorio Federico Bascucci - ci auguriamo che sia un modello che si possa replicare anche in altre realtà”.

È stato poi letto da un bambino un tema di un suo compagno di classe che ha espresso tutto l’amore per la sua Faetano. Nella commozione degli ospiti i bambini del Centro Ricreativo La Campana hanno poi donato una scultura in ceramica. A coronamento della visita reggenziale, i Capi di Stato hanno poi donato una stampa alla Giunta di Castello.





Silvia Sacchi