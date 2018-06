San Clemente, capitale enogastronomica della Valconca

Collegare le eccellenze enogastronomiche al contesto produttivo, ambientale, culturale del territorio. Questo l'obiettivo del Comune di San Clemente che ieri, in conferenza stampa, ha presentazione due eventi: “La buona Torre e la Porta dei Campi” e “Note di vino 2018”.



Ci sono eventi così riusciti e duraturi che possono contraddistinguere un Comune. La formula di “Note di Vino”, per esempio, è ormai ampiamente collaudata e si snoda lungo 4 appuntamenti di particolare suggestione. Dal 24 giugno e per altre tre domeniche del mese di luglio, piazza Mazzini si anima dei colori, dei profumi e dei sapori che sposano l’eccellenze di 3 cantine italiane e di una estera. Nel 2018, le regioni italiane protagoniste saranno, nell’ordine, il Friuli Venezia Giulia (domenica 24 giugno), la Campania (domenica 1 luglio) e la Sardegna (domenica 8 luglio); mentre il Paese estero scelto, la Spagna, domenica 22 luglio.



San Clemente che può inoltre fregiarsi di due spazi davvero unici: La Buona Torre (la torre quadrata di Nord Est detta l’ex Macello) e La Porta dei Campi (l’ex Chiesa della Madonna della Grazia in Agello) con il loro spazio interno ed esterno sono diventati luoghi deputati alla promozione di produzioni locali. Luoghi in cui si progettano, si organizzano e si gestiscono i tour enogastronomici nel territorio comunale e di vallata, nonché tappe del circuito delle “Case di valle”.



La Buona Torre e La Porta dei Campi s’inseriscono inoltre in un progetto più ampio che coinvolge vari Comuni dell’Unione Valconca: costituiscono punti che danno forma all’innovativo circuito di “case tematiche”: ogni centro si doterà infatti di una “casa” incentrata sulla specifica vocazione principale. Una rete dunque che per la sindaca Mirna Cecchini riuscirà ad intercettare le attuali tendenze del mercato turistico.