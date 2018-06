Gli insegnanti presentano un documento di proposte: "Chiediamo ascolto". Podeschi: "Disponibile al dialogo"

Richiesta di ascolto delle problematiche sollevate dalla categoria, valorizzazione del ruolo, maggiore flessibilità nel trattare determinati aspetti organizzativi (come ad esempio la gestione dell'emergenza neve) e più autonomia delle scelte: sono questi, in estrema sintesi, i punti principali contenuti nel documento - condiviso con le organizzazioni sindacali - che di recente un gruppo di insegnanti della scuola elementare ha presentato al Segretario di Stato per l'Istruzione, Marco Podeschi.



Gli insegnanti auspicano in sostanza un segnale di concreto cambiamento nelle relazioni fra scuola e istituzioni: preme loro in particolare il riconoscimento della loro esperienza, come valore aggiunto, quando si tratta di compiere delle scelte.



Massima disponibilità al dialogo dal Segretario Podeschi.



