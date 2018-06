Summit Usa-Corea del Nord: Trump conferma, sarà il 12 giugno a Singapore

Gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il presidente nordcoreano Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore. Lo ha annunciato lo stesso Trump dopo aver ricevuto alla Casa Bianca il braccio destro del leader di Pyongyang. "Sarà un successo", ha affermato il presidente statunitense confermando che la Corea del Nord porterà avanti la denuclearizzazione.



Dalla Corea del Sud apprezzamento per la conferma del faccia a faccia. Il Giappone farà del tutto per la sua riuscita. Ma allo stesso tempo, il premier nipponico Shinzo Abe chiede verità alla Corea del Nord sulla vicenda della sparizione di 17 giapponesi negli anni '70 e '80 per motivi di spionaggio.



Si fa poi strada un'altra ipotesi di incontro importante a livello geopolitico: quello tra Trump e il presidente russo Putin. Lo riporta la stampa statunitense. Un summit che dovrebbe essere incentrato su Siria, Ucraina e sul controllo delle armi nucleari. Sarebbe il terzo incontro tra i due leader e arriverebbe dopo che i rapporti tra Washington e Mosca sono scesi ai minimi storici, quasi ai livelli della guerra fredda.



mt