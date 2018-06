Aeroclub San Marino: festa del volo a Torraccia

Festa del volo, oggi, all'Aeroclub San Marino, con la presenza – tra le altre cose – di ben 2 pattuglie acrobatiche: la Yak Italia e la Fly Roma. E poi le esibizioni dei solisti con velivoli da acrobazia estrema, parapendii a motore, voli dimostrativi con gli apparecchi dell'Aeroclub: tra questi il Tiger Moth del 1936, con il quale erano state girate le scene de “La mia Africa”. Per non parlare della possibilità di effettuare voli turistici e promozionali, o pilotare il simulatore che riproduce la cabina del Boeing 737. All'aviosuperficie, questa mattina, anche l'ottava edizione del Motorshow organizzato dall'Automobile Club San Marino e l'Automotostorico Sammarinese. Schierate, a Torraccia, auto e moto storiche, partite, poi, per un giro della Repubblica.