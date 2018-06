Migranti, naufragio nell'Egeo: nove morti, fra questi 6 bambini

Nove migranti, tra cui 6 bimbi, sono morti dopo che il motoscafo sul quale viaggiavano è affondato al largo delle coste turche. In base a quanto si è appreso, il motoscafo ha registrato un'avaria nel distretto di Demre, nel golfo di Antalya, luogo

molto frequentato dai turisti. Le vittime sono due uomini, una donna e sei bambini. E altri 11 migranti sono morti mentre 67 sono stati tratti in salvo in un altro naufragio avvenuto nella notte al largo delle isole Kerkennah, in Tunisia. La Guardia costiera tunisina sta proseguendo le operazioni di ricerca, a bordo c'erano almeno 100 persone.



Tour elettorale in Sicilia, in vista delle amministrative, per il ministro dell'Interno, a Catania per sostenere il candidato sindaco del centrodestra

Salvo Pogliese. In attesa di andare anche all'hotspot di Pozzallo, è tornato a parlare di migranti: 'Basta alla Sicilia campo profughi d'Europa. Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi. Servono centri per espellere', ha detto Salvini.