A RiminiWellness è il giorno delle campionesse Di Francisca e Cardin

Con 22 milioni di followers tra Instagram e Facebook, Michelle Lewin è una delle più famose fitness model al mondo. La star dei social network, da dove dispensa consigli per costruire un fisico armonioso e muscoloso, è stata protagonista a RiminiWelness, dove in tanti le hanno chiesto selfie e autografi. Oltre alla modella, è stato il giorno delle sportive, in avvicinamento anche alle Olimpiadi di Tokyo. La campionessa mondiale Sara Cardin si sta preparando per la prima volta del Karate ai Giochi: "Conosco RiminiWellness - ha detto durante una sessione di allenamento all'area Technogym - e vengo sempre volentieri perché promuove l'attività fisica e aiuta a diffondere sani stili di vita. L'entusiasmo qui è sempre grande e io credo che anche noi campioni abbiamo il dovere di stare in mezzo alla gente, comunicare l'importanza di muoversi, senza dimenticare che alla base di tutto c'è il divertimento". E nel pomeriggio nei padiglioni è arrivata anche Elisa Di Francisca, oro nel fioretto a Londra nell'individuale e a squadre, argento a Rio, due coppe del mondo, sei mondiali e dieci europei. Un palmares che la pone fra le grandissime dello sport italiano. "E' sempre bello essere qui, una grande festa dello sport, con tanti attrezzi nuovi e nuove metodologie di allenamento. Un progresso che fa bene allo sport. Il mio monito è quello di non superare mai la linea dell'equilibrio: lo sport è salute e bellezza, invito a non esagerare e a portare massimo rispetto per il proprio corpo", ha detto l'atleta.