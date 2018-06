World Environment Day: per la Segreteria Interni servono economia circolare e sensibilizzazione

La Segreteria di Stato Affari Interni ricorda in una nota, in avvicinamento al Wold Environment Day, il crescente fenomeno dell'inquinamento che - nonostante le contromisure - aumenta di anno in anno.

"La crescente sensibilità nei confronti di una corretta politica dei rifiuti, attraverso la loro differenziazione e riuso" ed una "politica della mobilità che spinge verso l'utilizzo di mezzi a basso impatto inquinante, nei confronti dell'utilizzo di energie rinnovabili" non porterebbero - secondo la Segreteria - i risultati sperati.

Fra le cause individuate: la società industrializzata legata ai consumi, il costante sfruttamento di risorse naturali da parte del mondo occidentale per soddisfare "sempre nuovi bisogni" e il relativo smaltimento, con le problematiche ad esso legate, compreso un business spesso fonte per la criminalità organizzata.

"Corretti stili di vita, azioni per l’incentivazione di iniziative per la realizzazione di una economia circolare (modelli di provvista di materie prime, di produzione e di distribuzione/commercializzazione più efficienti; allungamento della vita utile dei prodotti e modalità di riutilizzo; modelli di consumo sostenibili e attività di sharing economy; riciclo di risorse dai rifiuti), ma soprattutto dirottare risorse verso politiche di informazione e formazione, per diffondere maggiore consapevolezza dei rischi del degrado ambientale": questa la ricetta per il miglioramento, secondo la Segreteria di Stato Affari Interni, affinché si formino cittadini consapevoli dell’importanza di tutelare "una risorsa irripetibile, il nostro Pianeta".