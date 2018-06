4 giugno 1965: i Rolling Stones pubblicano "(I can't get no) Satisfaction"

Era il 4 giugno 1965 quando debuttò sugli scaffali uno dei riff più famosi del Rock. (I Can't Get No) Satisfaction è un singolo dei Rolling Stones, scritto da Mick Jagger e Keith Richards e prodotto da Andrew Loog Oldham. La canzone va contro il consumismo ed è un inno all’insoddisfazione giovanile, ecco perché fu considerata come un attacco allo status quo sociale di quei tempi. Il riff di chitarra di Richards è tra i più formidabili mai suonati, insieme a quello di Smoke on the Water dei Deep Purple. Fu subito un successo clamoroso della band britannica, intramontabile. La rivista Rolling Stone ha collocato "(I can't get no) Satisfaction" in seconda posizione nella “Lista delle 500 migliori canzoni”, mentre VH1 l'ha posizionata in vetta alla classifica delle "100 più grandi canzoni Rock & Roll". Nel 2006 è stata aggiunta dalla Biblioteca del Congresso nel National Recording Registry.