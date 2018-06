I bambini al Centro del Teatro - GUARDA LE IMMAGINI

Ieri pomeriggio per le vie del Centro Storico e agli orti borghesi uno spettacolo di teatro e danza creativa

50 fischietti e ombrelli hanno animato il centro storico nel pomeriggio di ieri.

Erano i giovani attori e danzatori della Scuola di Teatro e Danza Creativa Bradipoteatar che si sono esibiti in uno spettacolo fuori dagli schemi.

L'evento "I bambini al Centro del Teatro" è promosso dall'Associazione Culturale Teatrale Bradipoteatar in collaborazione con l'Ufficio di Stato al Turismo e il Centro Sociale di Fiorentino, con il patrocinio della Segreteria di Stato al Territorio.

Ed è stato proprio il Segretario Augusto Michelotti che dalla Porta del Paese ha dato simbolicamente avvio con l'apertura di colorati ombrelli alla rumorosa parata che si è svolta per le vie del Centro Storico, fino ai giardini degli Orti Borghesi, dove si è poi tenuto lo spettacolo.