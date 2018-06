Grande barriera corallina, Australia corre ai ripari per salvarla

Per gli ambientalisti si tratta di un un finanziamento troppo esiguo

Mezzo miliardo di dollari australiani per proteggere la Grande barriera corallina, in partnership con la Great Barrier Reef Foundation. È quanto stanziato dal governo per far fronte alla vera e propria strage che questo ecosistema sta subendo. Basti ricordare le condizioni in cui versano i coralli nella Grande Barriera corallina australiana, decimati, sbiancati e le cui varietà si sono fortemente ridotte. I fondi saranno destinati alla lotta contro l’inquinamento delle acque, alla mitigazione dell’impatto del cambiamento climatico sull’ecosistema, al monitoraggio, alla lotta contro le stelle marine “corona di spine” ( specie molto invasiva che si nutre di coralli), ad un’opera di sensibilizzazione volta ad aumentare la consapevolezza delle persone sulle tematiche ambientali, nonché alla modifica di attività circostanti in modo che siano più ecocompatibili. “Il nostro contributo rappresenta il più grande impegno finanziario di sempre per la conservazione e la gestione del Reef nella storia dell’Australia”, ha detto Josh Frydenberg, ministro dell’ambiente e dell’energia. Gli ambientalisti, che hanno apprezzato la decisione del governo, hanno tuttavia richiesto un investimento maggiore, sottolineano che l’Australia rimane uno dei maggiori emettitori di gas a effetto serra al mondo a causa della sua dipendenza dai combustibili fossili.



fm