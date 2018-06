Lotta alla plastica: la segreteria al territorio sul World Environment Day

La segreteria al Territorio, Ambiente e Turismo lancia un invito a celebrare insieme la Giornata Mondiale dell’Ambiente per ricordare quanto sia importante e decisiva la lotta all’inquinamento da plastica

Sulla Giornata Mondiale dell'Ambiente di domani anche la Segreteria al Territorio, che si unisce alla "Lotta alla Plastica", tema scelto dall'Onu per quest'anno, a partire dall'invito ai Capitani Reggenti e ai membri del Consiglio Grande e Generale ad utilizzare la bottiglia d’acciaio messa a disposizione, in alternativa a quelle di plastica dare un chiaro segnale al paese, sensibilizzando la cittadinanza al suo riuso e riciclo.

Concetti chiave per ridurre la maggior parte dei rifiuti domestici e quindi limitare l’impatto ambientale generato dallo smaltimento di rifiuti e di sostanze tossiche, scrive la Segreteria che parla di un progetto ambizioso su cui sta lavorando: San Marino Bio, con lo scopo di trasformare l’intero territorio della Repubblica in regime biologico, dal verde pubblico alle filiere produttive, cercando di orientare le scelte alimentari della cittadinanza verso il biologico.