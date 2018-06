Chiusura Ufficio Filatelico: interviene Gioia Giardi

Le criticità già note da tempo

In merito alla chiusura dello sportello di vendita dell'Ufficio Filatelico fino al 10 giugno interviene la dirigente Gioia Giardi.



Scrive in un comunicato che le criticità sono state segnalate da mesi agli Uffici Superiori e si sta provvedendo a risolverle.



"Siamo spiacenti e ci scusiamo con la clientela per i disagi che non dipendono dalla nostra volontà", conclude Giardi.