Giornata mondiale ambiente: il 76% degli italiani ha ridotto l'uso di plastica

Sono anche e soprattutto i piccoli gesti a contribuire al miglioramento dell'ambiente. E anche un'analisi di Coldiretti sull'impiego degli oggetti di plastica nell'uso quotidiani lo conferma. Il 76% degli italiani, quindi più di tre su quattro, ha ridotto l'impiego di sacchetti. Un comportamento virtuoso proprio anche degli europei, dove la percentuale risulta addirittura maggiore.



Un consumo critico sta alla base della riduzione di ogni tipo di rifiuto proveniente da imballaggi ed è così che in Italia il 27% dei cittadini ha evitato di acquistare oggetti di plastica monouso come piatti, bicchieri o posate, mentre il 68% ritiene addirittura che sarebbe opportuno pagare un sovraprezzo per questi prodotti.



In questo contesto è condivisibile la proposta del Ministro dell'Ambiente sull'utilizzo della leva fiscale per diminuire il costo dei prodotti 'senza plastica' e degli imballaggi più leggeri per rendere più conveniente comprare e usare prodotti sostenibili. Un tema che riguarda non solo il rispetto dell'ambiente, di cui oggi si celebra la Giornata Mondiale, ma anche la stessa salute di tutti gli esseri viventi.



fm