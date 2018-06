Il giorno dei bimbi di RTV: sorprese, capricci e sogni

Grande festa oggi nella radiotelevisione di Stato con la terza edizione di Bimbo RTV. Un pomeriggio dedicato ad accogliere figli e nipoti dei dipendenti dell'emittente radiotelevisiva

Un'invasione di piccoli oggi a RTV. A prendere il controllo della televisione per un pomeriggio sono stati loro. I figli e i nipoti della Radio Televisione di Stato.

Chi più timido, chi più esuberante; ma tutti hanno vissuto e respirato per qualche ora gli spazi che quotidianamente frequentano per lavoro i loro genitori, nonni o zii.

Un'occasione inoltre per un primo approccio con il mondo della radio e tv.

Non è mancato infatti un dolce pensiero per tutti i partecipanti, che non hanno fatto di certo i complimenti.



Nel video l'intervista a tutti i bambini.



Silvia Sacchi