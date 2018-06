La Reggenza visita l'Istituto Musicale Sammarinese: consegnati nuovi spazi interni al Palazzo Sums per le lezioni

Ospitato nei locali della Scuola Secondaria superiore di Città l'Istituto Musicale Sammarinese, che da più di quarant'anni forma i giovani musicisti della Repubblica, ha ricevuto la visita dei Capitani Reggenti. I due Capi di Stato, Stefano Palmieri e Matteo Ciacci, accompagnati dal direttore dell'istituto Paolo Santi, hanno visitato gli ambienti dove i ragazzi svolgono le lezioni. Sono stati diversi gli adeguamenti fatti nella aule che la mattina ospitano le lezioni della Scuola Superiore per migliorare il livello acustico. Grazie all'impegno della Reggenza sono stati anche consegnati degli spazi interni al Palazzo Sums tramite Cassa di Risparmio.

Non mancano però alcuni disagi, spiega Santi, principalmente nel trasportare le attrezzature e allo stesso tempo lasciare tutto predisposto per il corretto svolgimento delle lezioni scolastiche. La visita si è conclusa al Teatro Titano dove la Reggenza ha assistito al saggio dei ragazzi.